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Milas'ta tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Milas'ta tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde iddiaya göre darp ettiği şahsın annesi tarafından tüfekle ateş edilerek vurulan Cemal Gül (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Bodrum’da bir oto galeride çalışan Cemal Gül, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gül’ün beraber alkol aldığı arkadaşı, Milas’ın Demirciler Mahallesi’nde yaşayan S.E.D. isimli gençle aralarında sorun olduğunu ve S.E.D.’in kendisine kötü davrandığını söyledi. Bunun üzerine Cemal Gül ve yanındaki dört kişi, iddiaya göre araçlarına binerek Demirciler Mahallesi’ne gitti. Gül ve arkadaşları, telefonla arayıp dışarıya çağırdıkları S.E.D. isimli genci evinin önünde darp etmeye başladı. Bu olayın ardından tüfekle balkona çıkan S.E.D.’nin annesi E.D. Cemal Gül’e ateş açtı. Bacağından ağır şekilde yaralanan Gül, Bodrum'daki hastaneye kaldırıldı. olayın ardından Jandarma ekipleri, baba M.D. ve anne E.D.’yi gözaltına aldı. Dün yapılan operasyonla bacağı kesilen Cemal Gül’ün bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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