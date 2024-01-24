İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Beştepe'de! Erdoğan'la baş başa görüşme! İşte ilk görüntüler...

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. Reisi'yi Beştepe'de Cumhurbaxkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa görüşüyor.

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Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda 10 anlaşma imzalanacak. Reisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ardından dan iki lider baş başa görüşmeye geçti.

Spor Bakanı Aşkın Bak karşıladı

Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

Beştepe'de resmi tören yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Beştepe'de törenle karşıladı. İki Cumhurbaşkanı daha sonra başbaşa görüşmeye geçti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi karşılayan protokolde yer aldı. Reisi, Erkan'ın elini sıkmadı.

Gündemde neler var?

İki ilişkiler bağlamında 6 milyar dolar civarındaki ticaret hacminin yukarı çekilmesi için görüşmeler olacak. Terörle mücadele bugünkü görüşmelerin sıcak başlıklardan bir tanesi. Bölgedeki PKK varlığının karşılıklı olarak sona erdirilebilmesi için hem Irak hem de İran çerçevesinde hangi adımlar atılabilir.

Gazze konusu ele alınacak

Karşılama töreninin ardından yapılacak görüşmede, ikili münasebetlerin yanısıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.