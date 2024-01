Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5 misli hasılat yaptık!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp hasılatlarının arttığını söyleyerek, "1 Haziran 2023 ve 30 Kasım 2023 itibarıyla Sportif AŞ 6 aylık dönem için 3 milyar 87 milyon TL hasılat yapmış. 2022’de ise 6 aylık sürede 592 milyon TL mertebesinde. O günden bugüne geldiğimiz zaman Galatasaray'ın hasılatını 5 misline çıkarmışız. Bu rakamın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantı saygı duruşu ile başladı ve daha sonra aralık ayına ait toplantı tutanağı takdim edildi ve ardından da kabul edildi. Divan başkanlığına gelen evrakın okunmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"Çok yakın bir tarihte müjdeli haberler vereceğiz"

Bankalar Birliği konsorsiyumuna rağmen tüm sportif branşlarda rekabeti sürdürerek devam ettiklerini belirten Özbek, "Yapılan sözleşme çerçevesinde göreve geldiğimiz 22 Haziran'dan itibaren şu mecburiyetimiz var; 2019’dan beri olan yapılandırmanın faiz ve anapara ödemeleri yapılmadı ve ertelendi. 2022 yılından itibaren de ertelenen faiz ve anapara ödemeleri için Bankalar Birliği, Galatasaray’ın ürettiği bütün fonları bir yerde topluyor, faiz ve anapara için yarısını süpürüyor. Yarısını da Galatasaray’a yönetmesi için serbest bırakıyor. Bugün yönetimin ve 2024 mayıstan sonra gelecek yönetimin de şu mecburiyeti var. Hesap yaparak, Galatasaray’ı olması gibi yönetmek için gereken para ihtiyacı neyse bunun iki mislini oluşturması lazım ki hem borcu tasfiye etsin hem de Galatasaray’ı yönetsin. Bunun çok önemli bilgi olduğunu düşünüyorum ve söylüyorum. Galatasaray’ı yönetmeye gelecek arkadaşların da dikkat etmesi gereken bir husus. Bu borç yükünden kurtulmak, Bankalar Birliği’nden çıkmak için çalışmalarımızda önemli aşama kaydettik. Çok yakın bir tarihte kulübümüz için hayati derecede önemli olan bu konuda müjdeli haberler vereceğiz. Bu sayede yaklaşık yıllık 950 milyon TL’ye varan faiz yükünden kulübümüzü kurtaracağız. 18-19 aydır bu görevdeyiz. İlk gün size ne söz verdiysek çok daha büyük ve finansal sorunlarından arınmış bir Galatasaray için yeni gelecek arkadaşlara mayıs ayı sonunda teslim etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyor" diye konuştu.

"Kulübümüzde ter döken oyuncularımızın prim dahil tüm ödemeleri yapılmıştır"

Futbol takımında ödeme ile ilgili sıkıntı olmadığını ifade eden Başkan Özbek, "Son dönemde özellikle futbol takımımızın maaş ve ödemeleri üzerinden yapılmak istenen kulübümüzü karıştırma hamlelerini dikkatle izliyoruz. Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum, bu manipülasyonlara kesinlikle itibar etmeyin. Şu anda kulübümüzde ter döken oyuncularımızın prim dahil tüm ödemeleri yapılmıştır. 3-4 ay geriden geliyormuşuz gibi bir şey yok. Kulüp personelimize de ayın 1’i gelmeden maaş ödemelerini düzenli bir şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"5 misli hasılat yaptık"

Hasılatların arttığını vurgulayan Dursun Özbek, "1 Haziran 2023 ve 30 Kasım 2023 itibarıyla Sportif AŞ 6 aylık dönem için 3 milyar 87 milyon TL hasılat yapmış. 2022’de ise 6 aylık sürede 592 milyon TL mertebesinde. O günden bugüne geldiğimiz zaman Galatasaray'ın hasılatını 5 misline çıkarmışız. Bu rakamın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bankalar Birliği’nden çıkılmazsa Galatasaray ihtiyacının iki misli fon üretmek zorundadır. Bu sene de çalışmalarımızı o yönde yaptık. Ayrıca Galatasaray Store ile rekorları kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaştık. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33.7 milyon Euro satışla geçen yılına göre euro bazında 100’de 119 büyüme gerçekleştirdik. Ürün ve satış adedinde de önceki yıla göre 100’de 113 oranında büyüme sağladık. Bu son yıllardaki en yüksek satış adedi ve artış oranı oluyor. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Futbol takımının zor ve yoğun fikstürden başarı ile geçmeye devam ettiğini aktaran Özbek, "Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmamız ve desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yarınki İstanbulspor maçına tüm taraftarımızı stadımızda son dakikaya kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'un, Galatasaray'ı ziyaretiyle ilgili konuşan Başkan Özbek, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'un kulübümüzü ziyareti sonrasında oluşan gündem nedeniyle söylemek istediğim birkaç şey var. Murat Kurum ile Emlak Konut başkanlığı, bakanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketinden sonra kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk. Kendisi ile uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerin bu 8 senelik süre zarfında yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray’a yakışmadığını düşünüyorum"

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Dursun Özbek şunları söyledi:

"Hepinizin malumu son günlerde bir metin dolaşıyor. Divana da verdiler zannedersem. Bu dilekçenin içeriğine diyeceğim hiçbir şey olmaz ama üslubunu ve kullanılan hitap şeklini kabul etmiyorum. Benim oturduğum koltuk genel kurulun bana emanet ettiği, kurucumuz Ali Sami Yen’in koltuğudur. Bu koltuk her şeyden yücedir. Günlük tartışmaların çok üstünde korunması gereken bir markamdır. Bunu özellikle şunun için söylüyorum; divan başkanı dilekçeyi okuduğu zaman kullanılan ifadeleri sizler de göreceksiniz. Galatasaray’a yakışmadığını düşünüyorum. Bizim etik değerlerimiz, beni böyle düşünmeye sevk ediyor. En çok üzüldüğüm noktalardan birisi de bu dilekçeye ön ayak olan kardeşlerimin sürekli iletişim halinde olduğum, yönetimlerinde bulundukları kurumların her türlü taleplerini ve problemlerini paylaşmaktan çekinmeyen ve onlar için destek verdiğim isimler oldu. Bana bir telefon uzakta olan kardeşlerim basın açıklaması ile kendilerini açıklamak istediler. Canları sağ olsun. Biz zafer yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz. Bu zafer yürüyüşünde ben ve arkadaşlarım maddi ve manevi hiçbir destekten, Galatasaray’ı başarıya taşımak için ne gerekiyorsa yapmaktan sakınmıyoruz. En önemlisi sizlerin bize verdiği desteğin devam etmesidir. Biz ne yaparsak yapalım sizin desteğinizden mahrum olduğumuz zaman yaptığımızın hiçbir şeyin kıymeti yok. Biz Galatasarayız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta otuyor. Yarın başka değerli bir kardeşim bu koltukta oturacak. Bu koltukta oturan kişi kim olursa olsun başarı için tek bir şartı var. Kenetlemenin sürdüğü sürece başarılı olur yönetimler. Her yönetimin, her Galatasaraylının birleştiği bir husus var. O da aslolan Galatasaray’dır, gerisi de teferruattır."