Trabzonspor - Gaziantep FK / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, sahasında düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.
Trabzonspor - Gaziantep FK
Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
Trabzonspor - Gaziantep FK ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Arif, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, N'Koulou, Dragus