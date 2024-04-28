Trabzonspor - Gaziantep FK / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, sahasında düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Arif, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, N'Koulou, Dragus