Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 31'inci yılında anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

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Anma törenine, Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile CHP'li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Özel, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Özel, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

"Uğur Mumcu 31 yıldır yanan bir mumdur"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özgür Özel, 31 yıl önce bu sokakta patlayan bombanın "cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerlere" saldırdığını söyledi.

Uğur Mumcu'nun cumhuriyet değerlerinin en cesur savunucusu olduğunu ifade eden Özel, Mumcu'nun ülke sınırlarındaki her yere kendi direncini, mücadele azmini ve aydınlanma ışığını taşıdığını bildirdi.

"Uğur Mumcu 31 yıldır yanan bir mumdur. Karanlığa karşı yanan bir mumdur." ifadesini kullanan Özel, şöyle devam etti:

"Bu katliamın, bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet, işlenmeden önce failleri ortada olan bir cinayettir. Uğur Mumcu, Rabıta kitabında kimi yazıyorsa failler onlardır. Papa-Mafya-Ağca kitabında, devlet, mafya ilişkileri ve yurt dışı bağlantılarını nasıl yazıyorsa, fail onlardır. Uğur Mumcu'nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.' Bu ifade derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz ve hepsi altında kalacaklar. Bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez."