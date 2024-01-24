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Arçelik 4. kez "Global 100" listesine girdi!

Arçelik 4. kez "Global 100" listesine girdi!

Arçelik, sürdürülebilirlik alanında uluslararası başarılarına devam ederek, 4. kez "Global 100" şirketleri arasında yerini aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkezi Toronto'da bulunan Corporate Knights'ın 20'inci kez yayınladığı "Global 100" listesine art arda dördüncü kez girme başarısını gösteren Arçelik, dünya genelinde 60'ıncı, Türkiye'de 1'inci olurken, "Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi"nde 1'inci, "Dayanıklı Tüketim Sektörü"nde ise 10'uncu sırada yer aldı.

2050'ye kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi proje ve faaliyetleriyle uluslararası prestijli listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonuyla sektörde değişime öncülük ederek, gezegeni korumak, yaşamı ve işlerini iyileştirmek üzere çalıştıklarını belirtti.

2050'ye kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyona ulaşma hedefi ile üretim ve AR-GE başta olmak üzere tüm süreçlerinde karbon ayak izlerini azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu güçlerini artırmaya odaklandıklarını aktaran Bulgurlu, "Sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Corporate Knights'ın hazırladığı 'Global 100' sıralamasında 4. kez yer almamız gezegenimizi korumak için doğru yolda ilerlediğimiz mesajını verirken hedeflerimize ulaşmak konusunda da bizi motive ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Marjinal tarım arazilerine toplam 55 megavat kurulu gücünde GES kurmayı hedefliyoruz"

Bulgurlu, diğer küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda da önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmelerinde, ayrıca Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan'daki üretim tesislerinde devreye aldığımız güneş santralleri ile Güneş Enerji Santrali (GES) kurulu gücümüzü 20,3 megavata çıkardık. Arçelik işletmelerinde kurulu bu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 24 milyon kilovatlık elektrik üretimi gerçekleştirirken 11 bin 14 ton CO2e sera gazı emisyonunu önleyeceğiz. Ayrıca, Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 55 megavat kurulu gücünde GES kurmayı hedefliyoruz."

Bulgurlu, toplam 59,6 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde, yıllık 93 milyon kilovatlık elektrik üretimi hedeflediklerini ifade etti.

Solar enerji yol haritaları kapsamında, Türkiye'de kuracakları arazi ve çatı güneş enerji santralleriyle Türkiye işletmelerinin elektrik tüketimlerinin yüzde 61'ini bu santrallerden karşılayacakların belirten Bulgurlu, 2030'a kadar globaldeki tüm üretim tesislerinin yeşil elektrik kullanım oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

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