BIST 8.115
DOLAR 30,18
EURO 32,94
ALTIN 1.974,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tıra arkadan çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu

Tıra arkadan çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yol kenarındaki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı’nda meydana geldi. Kayseri’den Ağrı’ya gitmekte olan mobilya yüklü iki tırdan Adem Oktay yönetimindeki 29 AG 130 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Bunun üzerine arkadaşının imdadına giden Ahmet Fidan’ın yol kenarına park ettiği 29 AAP 732 plakalı tırına ise Özgür Keskin idaresindeki 34 GJ L 740 plakalı Fiat marka otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Hasan Can Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Keskin ise jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Kaya'dan SMA hastası bebeğe destek
Başkan Kaya'dan SMA hastası bebeğe destek
Beyoğlu’nda binada çıkan yangın korkuttu, yaşlı kadın kurtarıldı
Beyoğlu’nda binada çıkan yangın korkuttu, yaşlı kadın kurtarıldı
Trafikteki yaklaşık her 3 elektrikli araçtan biri Togg
Trafikteki yaklaşık her 3 elektrikli araçtan biri Togg
Yabancı uyruklu şahıs zorla girdiği evdeki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı!
Yabancı uyruklu şahıs zorla girdiği evdeki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı!
Mest eden yaylalar kar festivaline ev sahipliği yapacak
Mest eden yaylalar kar festivaline ev sahipliği yapacak
Avustralya Açık'ta Zheng, yarı finale çıktı!
Avustralya Açık'ta Zheng, yarı finale çıktı!
Uzmanından "tiroit kanseri yaygınlaşıyor" uyarısı!
Uzmanından "tiroit kanseri yaygınlaşıyor" uyarısı!
Özgür Özel'den emekli maaşına tepki: O paraya bir kilo et bile alınmıyor
Özgür Özel'den emekli maaşına tepki: O paraya bir kilo et bile alınmıyor
Futbol Gelişim Projesi, 4 ayda yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştı!
Futbol Gelişim Projesi, 4 ayda yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştı!
Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı
Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı
Balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor
Balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor
BM duyurdu: İsrail, Gazze'de yeni tahliye talimatı verdi
BM duyurdu: İsrail, Gazze'de yeni tahliye talimatı verdi