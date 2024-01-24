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Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı

Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı

Oyuncu, senarist, yapımcı Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kabri başında anıldı.

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Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik için Torba Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun da arasında olduğu sevenleri katıldı.

Girik için dualar edildi, Bodrum Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çakaloğlu, törende yaptığı açıklamada, Fatma Girik'i ölümünün ikinci yılında andıklarını söyledi. Girik'in geçen yıl da annesinin vefat ettiğini anımsatan Çakaloğlu, üzgün olduklarını ifade etti.

Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem de Fatma Girik'e rahmet dileyerek, sanatçıyı saygıyla andıklarını dile getirdi.

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