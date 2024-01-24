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Çekmeköy'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı

Çekmeköy'de evinde mahsur kalan 2 hasta kadın kurtarıldı

Çekmeköy'de rahatsızlığı bulunan iki yaşlı kadının evlerinden ses gelmemesi üzerine komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı açan polis ekipleri yaşlı kadınlardan birinin yere düştüğünü ve diğerin ise alzheimer hastası olduğunu tespit etti. İki hasta kardeş hastaneye kaldırıldı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde, öğle saatlerinde Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi, Tunç Sokak üzerindeki dört katlı bir binanın, birinci katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan iki yaşlı kadından Perihan Öztürk evde düştü. Yine aynı evde yaşayan ve alzheimer hastalığı olan kardeşi Türkhan Öztürk, Perihan Öztürk'e yardım edemedi. Günlük yaşamlarında tanıdıklarını arayarak ve onların yardımıyla alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan iki yaşlı kadın için alışveriş listesini almaya gelen yakınları kadınlara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içine girdi. İki yaşlı kadının birinin yere düştüğü ve alzheimer hastalığı olan kadının da rahatsızlandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından evin içinde düşen ve rahatsızlanan kadınlar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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