Doğal antibiyotik ve şifa deposu: Paça çorbası

Kış aylarında vatandaşların sıkça tükettiği ve "doğal antibiyotik" olarak adlandırılan paça çorbasına rağbet arttı.

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Kocaeli’de havaların soğuk seyretmesiyle gribal enfeksiyon vakalarında artış görülmeye başlandı. Hastalıklara karşı doğal çözüm yollarına başvuran vatandaşlar ise paça çorbasına rağbet gösteriyor. Parça et, sakatat, kemik suyu ve sarımsakla özenle hazırlanan paça çorbası hem dillerde unutulmaz tat bırakırken, hem de hastalıklara karşı direnç kazandırıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi ve şifa deposu olarak gösterilen paça çorbası bu özellikleriyle "doğal antibiyotik" görevi üstleniyor.

Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi ve Mahmut Paşa Caddesi keşişimi Yuvacık Sapağı mevkiinde bulunan Danyal Çorba Pilav ise birçok çorba çeşidiyle hizmet veriyor. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'ın katılımıyla birkaç gün önce açılan mekan, ilçenin en çok tercih edilenleri arasında yer almayı başardı.

"Bağışıklık sistemini güçlendiriyor"

Lezzetin yanı sıra müşterilerinin sağlığına da katkı sağladıklarını söyleyen Şef Danyal Doğancıoğlu, "İnsanların bu lezzeti seveceğini düşünerek, bir işletme açma kararı aldım. Bizim sırrımız öncelikle taze malzemeler kullanmakta. Günün belirli saatlerinde özenle hazırladığımız paça çorbamızda, baharatların dengesi ve pişirme süresine de büyük önem veriyoruz. Şükürler olsun yeni açılmamıza rağmen müşteri geri dönüşleri oldukça olumlu. Lezzetin ve kalitenin peşinden giden bir müşteri kitlesi oluşturduk. Sık sık gelen müdavimlerimiz olmaya başladı, kısa sürede bunu başarmak bizi çok mutlu ediyor. Kış aylarında daha fazla talep alıyoruz, ancak yaz aylarında da paça seven müşterilerin olacağını düşünüyorum. Çorbamızı, her mevsim taze ve kaliteli malzemelerle hazırlıyoruz. Ayrıca çorbayı içerken yanında taze ekmek, limon, sarımsak ve baharatlarla servis edilmesini öneririm. Bu lezzeti daha da artırıyor. Soğuk kış günlerinde bir bardak sıcak paça çorbası, sadece lezzetli olmakla kalmayıp aynı zamanda sağlığımıza da destek oluyor. İçeriğindeki kemikten ve bağ dokusundan gelen kolajenle birlikte, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu kış aylarının olumsuz etkilerine karşı koruyor. İçeriğinde bulunan besinlerle bağışıklık sistemini destekler. Bu, hastalıklara karşı direncinizi artırarak koruma altına alır. Kemikten gelen kollajen ve içeriğindeki vitaminler, paça çorbasını doğal bir antioksidan kaynağı haline getirir" ifadelerini kullandı.