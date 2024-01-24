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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,1 değer kazanarak 8.037,38 puana çıktı.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,32 puan artışla 8.037,38 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 3,02 değer kazandı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasıyla başlayan pozitif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarda, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.020 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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