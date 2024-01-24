Hafize Gaye Erkan 'affını isteyecek' bombası! Geleceğini bilen kaynak, şimdi de 'gidecek' dedi

Merkez Bankası 2024'ün ilk faiz kararını yarın saat 14:00'te açıklayacak. Faiz kararı kadar hakkındaki iddialar nedeniyle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ne yapacağı da merak konusu oldu. Cüneyt Özdemir'in Haber Müdürü gazeteci Kenan Taş, "Aylar öncesinden Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası başkanı olacak" diyen kaynağının "Yakında Erkan affını isteyecek" dediğini duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararını 25 ocak Perşembe günü (yarın) açıklayacak. Piyasa anketlerinde Merkez'in son kez 250 baz puan artışı yapabileceği beklentisi ağırlık kazanırken, gözler biryandan da Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın üzerinde olacak.

Yarın 250 baz puan artış bekleniyor

Haziran'da göreve gelen yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, parasal sıkılaşma sürecine girerken, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 42,50'ye çıkarıldı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin eti.

Erkan döneminde faiz 34 puan artırıldı

Hafize Gaye Erkan döneminde Merkez Bankası politika faizini 34 puan artırırken, Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar piyasaları hareketlendirdi. Anne ve babasının Merkez Bankası'na gelip gitmesi, personelleri dövüp kovduğu iddiaları sonrası Hafize Gaye Erkan'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

'Erkan yakında affını isteyecek' iddiası

Faiz toplantısı öncesi gazeteci Kenan Taş'tan bomba bir iddia geldi. Kenan Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana Aylar önce Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası başkanı olacak diyen ve 'ne alaka' diye inanmadığım kaynağımdan yeni iddia: Sizin başkan yakında affını isteyecek..." iddiasında bulundu.