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İYİParti'ninİstanbuladayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama!

İYİParti'ninİstanbuladayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama!

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkan adayı Buğra Kavuncu, "Bu tür anlarda partimiz, ülkemiz için sorumluluk size geldiğinde buna her Türk vatandaşı "evet" demekle mükelleftir." dedi.

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İYİParti Genel Başkanı Meraal Akşener tarafından İYİ Parti'nin İstanbul adayı olarak duyurulan Buğra Kavuncu, ilk açıklamasını yaptı. 2019 seçimlerinde kazanmasıiçin çalıştığı Ekrem İmamoğlu’na rakip olan Buğra Kavuncu'nun ilk sözleri şöyle...

İstanbul'la ilgili hayallerimizi, projelerimizi, nasıl bir İstanbul istediğimizi, nasıl bir İstanbul beklediğimizi, neleri vaat ettiğimizi, İstanbul'u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlere İstanbul'a anlatacağız.

Biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Buna istinaden partimizin her ferdi üstüne düşeni yapacaktır. Bu tür anlarda partimiz, ülkemiz için sorumluluk size geldiğinde buna her Türk vatandaşı "evet" demekle mükelleftir. Sözlerim çok açık.

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