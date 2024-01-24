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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Yerel seçim öncesi iktidarın şapkadan çıkardığı 4 tavşan! Fehmi Koru açıkladı

Yerel seçim öncesi iktidarın şapkadan çıkardığı 4 tavşan! Fehmi Koru açıkladı

Fehmi Koru, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma ihtimali, emekliye ek zam, İsveç'in NATO üyeliğine onay ve CHP'deki dağınık görüntünün, yerel seçimler öncesi iktidarın şapkadan çıkardığı 4 tavşan olduğunu yazdı.

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31 Mart yerel seçimler öncesi iktidardan seçim hamleleri peş peşe gelmeye başladı. Seçime sayılı aylar kala hükümet, dengeyi adayı lehine değiştirme gayretinde

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan sürpriz ek zam, bu hedefin bir parçası olarak nitelendirildi.

Yazar Fehmi Koru, "Şapkadan tavşanlar çıkmaya başladı" başlıklı yazısında seçim öncesi son düzlükte iktidarın açtığı yeni kartları değerlendirdi.

"İktidar adayı lehine etkileyebilir"

Şapkadan çıkan ilk tavşanın Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı olduğunu belirten Koru, "DEM Partisi’nin İstanbul’daki yarışa adayla katılması, seçimin favorisi Ekrem İmamoğlu için hayırlı olmayan bir gelişme. Aday göstermese bile, gündem, şu sıralarda ortamı iktidar adayı lehine etkileyebilir…" ifadelerine yer verdi.

"Küskünlüğü hafifletir"

İkinci tavşanın emekliye ek zam olduğunu belirten yazar, "Yeni karar tatmin eder mi? Etmese bile, küskünlüğü hafifletir." diye yazdı.

"Şapkadan sürekli tavşanlar çıkarıyor"

İsveç'in NATO'ya üyeliğine TBMM onayının şapkadan çıkan 3. tavşan olduğunu yazan Koru, yeni CHP yönetimindeki iç çekişmelere dikkat çekerek yazısını söyle tamamladı:

"CHP’deki bu görüntüyü de şapkadan çıkan dördüncü tavşan olarak burada kayda geçiriyorum. AK Parti 2002’den bu yana girdiği bütün seçimleri -2015 Haziran ve 2019 yerel seçimleri hariç- kazandı. Bu seçimde de, diğer bütün illeri kaybetse bile İstanbul’u yeniden kazanma stratejisi izliyor ve gösterebileceği en zayıf adayla bunu başarma iddiasıyla şapkadan sürekli tavşanlar çıkarıyor. Ekrem İmamoğlu’nun morali bozuk gibime geliyor…"

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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