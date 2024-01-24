İzmir'de korkunç olay! Üniversite hocası, karısını yaraladı, çocuğunu ve kaynanasını öldürüp...

İZMİR'de kan donduran olay. Ege Üniversitesi hocası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi Doç. Dr. Derya Yılmaz'ın evinin önüne pusu kurdu. 4 ayrı tabanca ile gelen Yılmaz, araçtan inan 4 yaşındaki kızı, kayınvalidesi ve eşini kurşun yağmuruna tuttu. Ardından da aynı silahla intihar etti. Kızı ve kayınvalidesi öldü, eşi ağır yaralandı...

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İzmir'de korkunç aile katliamı... Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen üniversite öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmazı (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladı. Cani adam aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne pusu kurdu. Ardından otomobilden inen kızı Linda'ya, eşi Dilek ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabanca ile ateş açtı.

Kendisi de öldü, eşi ağır yaralı

Cani adam ardından da aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuk ile anneannenin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yanalı Derya Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden 4 tabanca çıktı

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığı belirtiliyor!