Cezaevine götürülürken firar etmişti! O suç makinesi yakalandı

4 yıldır Diyarbakır anneleri ile birlikte eylem yapan ve devletin koruma verdiği Celil Begdaş, cinayetten aranması olduğunun ortaya çıkmasının ardından cezaevine götürülürken firar etmişti. 17 suç kaydı, kasten adam öldürmekten 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Begdaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla 12 Ocak günü yakalandı.

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HDP Diyarbakır İl binası önünde çocukları terör örgütüne katılan anneler ile birlikte 4 yıl boyunca oturma eylemine katılan ve hakkında cinayet suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Celil Begdaş, koruma polisiyle adliye binasına gelince girişte polisler tarafından GBT uygulamasına takılmış ve burada hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce hakkında 45 yıl kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu ortaya çıkmıştı.

İşlemleri yapılarak cezaevine gönderilmesi için iki polise teslim edilen Celil Begdaş’ın iddiaya göre tuvalete gitme bahanesiyle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak, “FETÖ’cüler bana tuzak kuruyor” dediği, ardından da cezaevine götürülürken yolda “Firar” ettiğine dair tutanak tutulmuştu.

3 Mayıs günü firar eden ve sırra kadem basan Begdaş hakkında 22 Mayıs günü nöbetçi Sulh Ceza Sorgu hakimliğince firar suçundan yakalama kararı çıkarılmasına rağmen o günden beri bir türlü yakalanmadı.

12 Ocak'ta yakalandı

4 Ocak'ta çıkan haberlerden sonra, 8 aydan beri firarda olan Celil Begdaş 12 Ocak günü polis tarafından bulundu. İnfaz savcılığına çıkarılan Begdaş’a, cezaevinde yatması gereken süreye dair müddetnamesi düzenlendi.

İfadesi alınmadan cezaevine gönderildi

Hakkında firar suçundan 3 ay 22 gün hapisle cezalandırıldığı asliye ceza mahkemesi ile cinayet suçundan mahkum olduğu İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan Celil Begdaş, yasa gereği ifadesi alınıp tutuklama kararı yüzüne karşı okunduktan sonra cezaevine teslim edilmesi gerekirken, ifadesi alınmadan doğrudan Diyarbakır Yüksek Güvenlikli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Firar suçundan cezalandırıldığı asliye ceza mahkemesi de aynı gün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama bürosuna yazı gönderip yakalama emrinin kaldırılmasını istedi.

8 ay boyunca firar gezen ve yakalanamadığı ileri sürülen Celil Begdaş’ın gazetemizde çıkan haberin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın emniyet genel müdürlüğüne derhal yakalanması yönünde verdiği talimattan 6 gün sonra yakalanması ise dikkat çekti.

Kaynak: Sözcü