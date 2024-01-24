BIST 8.018
DOLAR 30,28
EURO 32,96
ALTIN 1.974,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da dün kaybolan kardeşlerden haber var!

Bursa'da dün kaybolan kardeşlerden haber var!

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever ailesinin 2 oğlu, dün öğle saatlerinde evlerinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 14 yaşındaki ağabey ve 11 yaşındaki kardeşini Gemlik'te bir çay bahçesinde buldu.

Abone ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Türksever, öğle saatlerinde evden çıkan oğulları 14 yaşındaki Uğur ile 11 yaşındaki Çektar Türksever'in eve gelmemesi üzerine çocuklarını aramaya çıktı. Çocuklarından haber alamayan baba, durumu polise bildirdi.

Telaş içindeki baba Mehmet İhsan Türksever'in yardımına koşan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp ağabey ve kardeşi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kardeşi 24 saat geçmeden Gemlik'te bir çay bahçesinde buldu. İfadesi alınan çocuklar ailesine teslim edilirken, baba Mehmet İhsan Türksever, polise teşekkür etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İlk cinsel deneyimini anlattı, 'Annem gülerek tepki verdi' dedi! Oyuncu Nazlı Bulum itirafıyla gündemde
Foto Galeri İlk cinsel deneyimini anlattı, 'Annem gülerek tepki verdi' dedi! Oyuncu Nazlı Bulum itirafıyla gündemde Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika! Çin'de Türk gemisi çarpışma sonucu battı! İçindeki 16'sı Türk 21 denizci kurtarılmaya çalışılıyor
Son dakika! Çin'de Türk gemisi çarpışma sonucu battı! İçindeki 16'sı Türk 21 denizci kurtarılmaya çalışılıyor
CHP itiraf etti! Başak Demirtaş aday olursa Ekrem İmamoğlu'nun işi zora girer
CHP itiraf etti! Başak Demirtaş aday olursa Ekrem İmamoğlu'nun işi zora girer
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’ndan yıl sonu için dolar/TL tahmini
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’ndan yıl sonu için dolar/TL tahmini
KOAH nedeniyle ölen kadın sayısı erkeklerden daha fazla olmaya başladı!
KOAH nedeniyle ölen kadın sayısı erkeklerden daha fazla olmaya başladı!
AK Parti'nin seçim manifestosu 30 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'nin seçim manifestosu 30 Ocak'ta açıklanacak
Van'da 3 aylık bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi!
Van'da 3 aylık bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi!
Sivas'ta zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi!
Sivas'ta zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi!
Samsunspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek
Samsunspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Enerjide acele kamulaştırma kararları!
Enerjide acele kamulaştırma kararları!
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Van'da kar esareti: 429 yol kapandı, uçak seferleri rötar yaptı!
Van'da kar esareti: 429 yol kapandı, uçak seferleri rötar yaptı!