BIST 8.018
DOLAR 30,28
EURO 32,96
ALTIN 1.974,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. İkametlerdeki aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek, 48 mermi ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Polis ekipleri, adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerjide acele kamulaştırma kararları!
Enerjide acele kamulaştırma kararları!
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Van'da kar esareti: 429 yol kapandı, uçak seferleri rötar yaptı!
Van'da kar esareti: 429 yol kapandı, uçak seferleri rötar yaptı!
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon ceza
Görme problemleri okul çağındaki çocukların yüzde 30'unu etkiliyor!
Görme problemleri okul çağındaki çocukların yüzde 30'unu etkiliyor!
ABD'de daha önce test edilmemiş yöntemle infaz edilecek! İnfaza iki gün kala konuştu: Panik atak geçiriyorum
ABD'de daha önce test edilmemiş yöntemle infaz edilecek! İnfaza iki gün kala konuştu: Panik atak geçiriyorum
Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi! İşte yeni maaşlar
Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi! İşte yeni maaşlar
Cem Küçük'ten emekliye ek zam tespiti! 'Yapılmasa AK Parti sandıkta tepki görecekti'
Cem Küçük'ten emekliye ek zam tespiti! 'Yapılmasa AK Parti sandıkta tepki görecekti'
Çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satıyorlardı! 20 ilde "Sibergöz" operasyonu: 35 gözaltı
Çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satıyorlardı! 20 ilde "Sibergöz" operasyonu: 35 gözaltı
Galatasaray ile İstanbulspor 48. randevuda
Galatasaray ile İstanbulspor 48. randevuda
Özgür Özel'den emekliye ek zam açıklaması: En az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz
Özgür Özel'den emekliye ek zam açıklaması: En az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz
12 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı
12 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı