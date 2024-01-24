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Özgür Özel'den emekliye ek zam açıklaması: En az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz

Özgür Özel'den emekliye ek zam açıklaması: En az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak ek zamma ilişkin "Bu, yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın, 17 bin lira olsun." dedi.

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CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in konuya ilişkin video mesajı paylaşıldı.

Özel, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduklarını, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının, memur emeklilerine yapılacak zam oranına çıkarılacak olmasından dolayı Mecliste hareketlilik yaşandığını belirtti.

Yüzde 7 civarında bir artış olacağının öngörüldüğünü ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Bu, yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın, 17 bin lira olsun. Onların bu söylediği şey, örneğin 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Haberleri yok. Bir kilo et, 450 liradan pahalı. Ve yapmaya çalıştıklarını söyledikleri iyileştirme, iyileştirme değil. Sadece bizim gündemde tuttuğumuz ve emeklilerin sahiplendiği tepkiler üzerine şimdi göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz en düşük emekli maaşı, asgari ücrete eşitlenene kadar yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz."

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