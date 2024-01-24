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İstanbul Sarıyer'de pavyonda çıkan kavga polisle silahlı çatışmaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Sarıyer'de pavyonda çıkan kavga polisle silahlı çatışmaya dönüştü

İSTANBUL Sarıyer'de bir pavyonda gece saat 04.45 sularında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile kavga edenler arasında silahlı çatışma çıktı. İkisi polis 5 kişi yaralandı...

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İstanbul Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İhbara elen polislere ateş açtılar

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir pavyonda bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı.

Bölge polis kuşatması altına alındı

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.

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