BIST 7.950
DOLAR 30,26
EURO 32,86
ALTIN 1.974,69
HABER /  DÜNYA

Guterres: Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

Guterres: Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz." dedi.

Abone ol

Guterres, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü
Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti
Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti
Şanlıurfa'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! Maaş artış oranı yüzde 49,25'e yükseldi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! Maaş artış oranı yüzde 49,25'e yükseldi
AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: 21 askerimizin ölümünden dersler çıkaracağız
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: 21 askerimizin ölümünden dersler çıkaracağız
Beşiktaş rekor kırdı! Süper Lig'de bunu yapan tek takım
Beşiktaş rekor kırdı! Süper Lig'de bunu yapan tek takım
AK Parti'de Şanlıurfa krizi çıktı! MKYK üyesi AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah adayı oldu
AK Parti'de Şanlıurfa krizi çıktı! MKYK üyesi AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah adayı oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Alper Gezeravcı uzaydan görüntü paylaştı! Türk halkına dikkat çeken not!
Alper Gezeravcı uzaydan görüntü paylaştı! Türk halkına dikkat çeken not!
Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı
Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'den geçti
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'den geçti