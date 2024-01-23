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Alper Gezeravcı uzaydan görüntü paylaştı! Türk halkına dikkat çeken not!

Alper Gezeravcı uzaydan görüntü paylaştı! Türk halkına dikkat çeken not!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan görüntü paylaştı. Gezeravcı paylaştığı fotoğrafa, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz." notu düştü.

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Alper Gezeravcı haberleri: Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.

Gezeravcı 'yüzümüzdeki mutluluk' notuyla paylaştı

Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış." değerlendirmesinde bulundu.

'Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla'

Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla."

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