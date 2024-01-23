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Szymanski'ye İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham talip

Szymanski'ye İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham talip

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dev kulüpleri peşine takan Sebastian Szymanski'ye İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham talip oldu.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

TOTTENHAM HAREKETE GEÇTİ

Avrupa'dan birçok ekibin takip ettiği Polonyalı orta saha için son iddia İngiltere'den geldi. Teamtalk'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

İngiliz kulübünün scoutlarının 24 yaşındaki oyuncuyu izlemeye başladığı ve yönetime rapor sunacağı öne sürüldü. Performansıyla alkışları toplayan Polonyalı orta saha için Tottenham'ın tüm şartları zorlayacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Szymanski, sarı-lacivertli kulübün bonservis rekorunu kıracak.

Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski, bu sezon forma giydiği 33 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.

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