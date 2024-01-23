Özgür Özel 7 bin liralık zammı alana kadar emeklileri direnişe davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bin lira, 2 bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadele ve direnişe davet ediyorum." dedi.

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Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Milletin derdinin geçim sıkıntısı, yüksek fiyatlar ve enflasyon olduğunu belirten Özel, milletin derdini kürsüden dile getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti'nin iktidarının 22'nci yılında ülkeyi her konuda kötü yönettiğini savunan Özel, en büyük problemin maaşların yetmemesi olduğunu aktardı.

İktidarın ekonomi politikasını eleştirerek, en büyük zorluğu emeklilerin çektiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Özel, hükümetin emeklilerle dalga geçtiğini öne sürerek, emekli olduktan sonra rahat etmesi gereken kesimlerin ekonomik olarak sıkıntıda bulunduğunu dile getirdi.

"Grubumuzun Mecliste üzerinde duracağı ilk hedef, 17 bin lira"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) belirlediği enflasyona göre emekliye, çalışana zam verileceğini belirten Özel, TÜİK'in geçen sene için enflasyonu yüzde 64 olarak açıkladığını anımsattı.

Dana, koyun, tavuk eti, zeytinyağı, patlıcan ve zeytine gelen fahiş zamlara işaret eden Özel, gerçek enflasyonun hesaplandığında yüzde 127 olduğunu öne sürdü.

Özel, emeklilere seslenerek şöyle devam etti:

"Bugün asgari ücret 17 bin lira. Tayyip Erdoğan'ın geldiği günkü oran korunsa 25 bin lira alacaktınız. Ama bugün onun verdiği zam 10 bin lira. Bu açlık ücretini, bu sefalet ücretini, bu yoksulluk ücretini, bu sizi manavın önünden geçemez, markete gidemez hale getiren bu ücreti kabul etmeyin. İlk talep bu hafta Grubumuzun Meclis'te komisyonda üzerinde duracağı ilk hedef, 17 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Buradan Devlet Bahçeli'ye de Erdoğan'a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi DEM değil zam, zam, zam."

İktidara seslenen Özel, emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve emekli maaşına zammı alacaklarını ifade etti.

Özel, iktidarın emeklilere verilen 10 bin liralık maaşı başarı gibi anlattığını belirterek, bu konudaki tepkilerini dile getirdiklerini söyledi.

Emekli maaşına yapılan yüzde 33'lük zammı çok önemli gibi gösteren iktidarın, itirazlar üzerine düzeltmeye niyetleneceğini anlatan Özel, "Öyle bin lira, 2 bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadele ve direnişe davet ediyorum." dedi.

"Yeni emeklilerin maaşını, eski emeklilere ödeten bir sistem var"

Özel, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne emeklinin alım gücünün düştüğünü dile getirdi.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin yaşlılarına ve emeklilerine verdiği kıymetle ölçüldüğünü kaydeden Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yüzde 33 zam yapıp 7 bin 500'ü 10 bin lira yaptı. Döndü dedi ki, 'Bunun bize getirdiği yük 200 milyar lira.' Yük dediğin bu ülkenin milyonlarca emeklisine insanca bir yaşam değil de sürünmek, açlık, sefalet çekmek üzerinden reva gördüğün rakamın toplamına yük diyorsun. Ama bir senede Kur Korumalı Mevduata ödediği para tam 800 milyar lira." diye konuştu.

Her ülkenin emeklisine milli gelirden bir pay ödediğini, nüfus yaşlandıkça ve emekli sayısı arttıkça bu payın arttığını aktaran Özel, Türkiye'de 3 sene önce emeklilere ödenen toplam paranın milli gelirin yüzde 7'si olduğunu, EYT'lilerle birlikte bu oranın yüzde 5'e düştüğünü söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir sistem var? Yeni emeklilerin maaşını, eski emeklilere ödeten bir sistem var. Emeklinin cebinden her sene para çalıp yeni emeklinin maaşını mevcut emekliye ödeten bir sistem var. Türkiye'de milli gelir, refah artarsa ama bir tek emekliye yapılan artmazsa işte bugünkü sefalet tablosu ortaya çıkar. Sorunun başladığı yer de bitirileceği yer de aynıdır.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2015 yılında 5510 sayılı yasayı değiştirerek prim güncelleme katsayılarını düşürdü. Aylık bağlanma oranlarını düşürdü. Aylıkların alt sınırlarını düşürdü ya da dondurdu. Öyle olunca bütün emekli maaşları hızla erimeye başladı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinin emekliyi yoksullaştırması tesadüfen, krizden, zorluktan olan bir şey değil. Kardeşim 'O günden bugüne milli gelir 4 bin liradan 10 bin lira oldu' diyorsunuz. Hedef 23'tü ama '10 bin oldu' diyorsunuz. Emeklinin cebindeki para 25 bin olacağına 10 bin liraya düşüyor. Burada bilerek, isteyerek emekliler ve emekçiler yoksullaştırılmaktadır.

Bugün yapılması gereken ilk iş, en düşük emekli maaşını asgari ücrete endekslemektir. İkinci iş, en düşük maaşı genel ücret halinden hem asgari ücrete hem emekli maaşına çıkarmaktır. Üçüncü iş, çok net. Şöyle yapacağız, prim güncelleme kat sayıları tekrar arttırılmalıdır. Aylık bağlama oranları arttırılmalıdır. Aylıkların alt sınırı arttırılmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde emeklilerin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir."