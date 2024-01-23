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3 aracın lastiğini kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

3 aracın lastiğini kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

Hatay’da 3 aracın lastiğini kesen şahıs ve oto hırsızlığı şüphelisi şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde 3 ayrı aracın oto lastiğini kesen şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu olayın şüphelisi M.G. ile Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelisi F.T. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.G. hakkında adli işlem yapılırken, F.T. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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