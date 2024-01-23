Alacaklısını yolda görünce kurşun yağdırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da alacak verecek tartışmasında, aracıyla sokakta seyir halindeyken alacaklısını başka bir araçta gören zanlı kurşun yağdırdı. Aracından inerek alacaklısının üzerine giden zanlı, elindeki silahla alacaklısına kurşun yağdırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 911 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mikail D., daha önce aralarında alacak verecek meselesi bulunan Semih K.’ı yolda başka bir araç içerisinde gördü. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Mikail D., silahla birlikte araçtan inerek Semih K.’a kurşun yağdırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralı Semih K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.



Gerçekleşen saldırıda yaralanan Semih K., olaydan önce kardeşinin arkadaşı olan Mikail D.’in evine giderek kendisini sorduğu ve araçla giderken başka bir araçta gördüğü alacaklısına 'Kardeşin Serdar’ın borcu var ödeyeceksiniz’ diyerek taraflar arasında tartışmanın bu nedenle başladığı öğrenildi.



Öte yandan, yaralanarak hastaneye kaldırılan Semih K.’nın daha önceden 9 adet suç kaydı bulunduğu ve olay esnasında üzerinden 3,11 gram uyuşturucu madde çıktığı, olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan zanlı Mikail D.’nin ise daha önceden 17 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.



Polis, olay sonrası kaçan zanlı Mikail D.’, yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören esnaf Soner Sansar, “Ben o esnada müşteri ile ilgileniyordum. Silah seslerini duyduğumda dışarı çıktım. Bizim çıktığımızda olay yaşanmaya devam ediyordu. Ne konuşulduğunu duymadık. Bir anda birisi yukarı doğru ateş etti. Sonra karşısındakinin ayaklarına doğru 5,6 el ateş etti. Önce havaya ateş biz silah sesini duyup dışarı çıktığımızda ateş etmeye devam ediyordu. Biz dışarı çıktığımızda o şekilde gördük. Yaralı yerde yatarken karşısındaki ateş etmeye devam ediyordu” dedi.