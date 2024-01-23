Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Trabzonspor maçında sakatlanmıştı

Galatasaray: "Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

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Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında sakatlanan 29 yaşındaki stoperin çekilen MR'ında adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.