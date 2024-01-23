Isparta’da halı dokumacılığı yeniden canlandırılıyor

Isparta Belediyesi, halı dokumacılığını yeniden canlandırmak amacıyla halı dokumacılığı atölyesi açtı. Başkan Başdeğirmen, "Yıllar öncesinden beri dokumacılık yapan bir şehir olarak kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak halıcılığı yeniden canlandırmak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz" dedi.

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Isparta Belediyesi, halı dokumacılığını yeniden canlandırmak, kök boyama geleneğini yaygınlaştırarak kadın ve gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde “Isparta’da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği ile Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında merkeze bağlı Bozanönü köyünde Halı Dokumacılığı Atölyesi açıldı. Bu atölyede düzenlenecek kursa katılan kadınlar, hem halı dokumasını öğrenecek hem de ekonomilerine katkı sağlayacak.



Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola ve vatandaşlar katıldı.



Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BAKA’nın destekleriyle şehrin farklı köylerinde ve merkezde halı dokumacılığı kursları açtıklarını belirterek, 80 kadının dokumacılık kursuna katılacağını söyledi. Bu kursların Yenişarbademli, Çarıksaraylar, Güneykent, Bozanönü ve merkezde Keçeci Mahallesi gibi belirlenen yerlerde gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Kadınlarımız bu kurslara katılacaklar. Böylelikle Isparta halısını yeniden canlandırma amacıyla bir çalışma içerisindeyiz. BAKA’nın destekleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye başkanlığımızın katkılarıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Halıcılık Isparta’mızın değerlerinden bir tanesi. Yıllar öncesinden beri dokumacılık yapan bir şehir olarak kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak halıcılığı yeniden canlandırmak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Kadınlarımızdan talep geldikçe bu çalışmayı genişleteceğiz. Şimdi Küçük Hacılar Köyü muhtarımızın eşi bizim köyümüze de bu çalışmayı yapalım diyor. Başka yerlerden de böyle talepler geldi. Bu talepleri değerlendirerek projeyi geliştireceğiz. Halı dokumacılığını kaybolmaya yüz tutmuş değil yeniden doğmaya başlamış bir meslek haline getireceğiz. Bozanönü köyümüze hayırlı olsun” dedi.



Konuşmanın ardından Bozanönü Köyü Halı Dokumacılığı Atölyesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin akabinde Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler atölyeyi gezerek, kursa katılanlarla sohbet etti. Başkan Başdeğirmen, "Bu tezgahlarda yeni modeller geliştireceğiz. Sizler de ekonominize katkı sağlayacaksınız. İŞKUR da bize destek veriyor. Kadınlarımız zamanla çok güzel gelir elde edecekler. Allah kolaylık versin" şeklinde konuştu.