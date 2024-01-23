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MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak’a kritik ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak’a kritik ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak’a bir ziyaret gerçekleştirdi. MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi. Görüşmede, terörle mücadele konusu ele alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak’ın başkenti Bağdat’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid tarafından kabul edildi.

Görüşmede terörle mücadele konusu ele alındı.

Kalın; son dönemdeki PKK saldırıları ve bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler anlaşmalarından doğan hakları doğrultusunda bölgedeki operasyonlara devam edeceği mesajını iletti.

Kalın’ın örgütün özellikle Süleymaniye’de varlığını artırmasından duyulan rahatsızlığı da dile getirdiği belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı da ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Kalın görüşmede, Türkiye’nin Irak’ın güvenliği ve istikrarına verdiği önemi hatırlattı. Başta PKK ve diğer terör örgütleri olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

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