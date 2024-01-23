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Samanlıkta çıkan yangın otomobili kullanılmaz hale getirdi

Samanlıkta çıkan yangın otomobili kullanılmaz hale getirdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde samanlıkta çıkan yangında, otomobil ve 70 balya zarar gördü.

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Olay, Tosya ilçesi Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Civriz isimli vatandaşa ait samanlıkta henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, içinde yaklaşık 70 adet balya samanın bulunduğu samanlık ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

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