Ekrem İmamoğlu'ndan Başak Demirtaş çıkışı! İlk kez konuştu! Murat Kurum'a Kanal İstanbul cevabı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "DEM Parti'nin İstanbul adayı olabilirim" çıkışı sonrası kulisler karıştı. Muhalefet cephesi "İmamoğlu'na zarar verir" diye Demirtaş ve DEM Parti'ye yüklenirken, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti’nin Başak Demirtaş’ı aday gösterme ihtimali ile ilgili ilk kez konuştu. Seçimlerde yarışacak bir aday olarak bu soruya cevap vermenin doğru olmadığını belirten İmamoğlu, “Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil” dedi.

DEM Parti’nin karar vereceği bir konu

Başak Demirtaş’ın adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Yani bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu DEM Partisi’nin karar vereceği bir konu, benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.”

Murat Kurum'a Kanal İstanbul cevabı

AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un Kanal İstanbul'la ilgili soruya verdiği “İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir şey bizimde gündemimizde yoktur. Önceliklere göre gidilir” cevabı hatırlatılan Ekrem İmamoğlu, “Bak, bak, bak, bak! diye cevap veriyorum. Seçim nelere muktedir ya da oy almak oy kazanmak nelere muktedir? Bu kadar hararet niye böyle bir anda söndü? Hep milletin dediği olsun. Aynen doğru söylüyor, milletin gündeminde ne varsa olur” şeklinde konuştu.