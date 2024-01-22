Son seçimi bilen Optimar'ın İstanbul anketi çıktı! Canlı yayında Hadi Özışık'a açıkladı
14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar, İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Hadi Özışık'ın canlı yayınında İstanbul anketinin sonuçlarını ve muhtemel değişiklik tahminlerini anlattı. İşte Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu sorusunun cevabı...
31 Mart seçimlerine doğru giderken anket firmaları da bir bir anketlerini açıklamaya başladı. Son 14-28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son İstanbul anketinin sonuçlarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan kadar önde göründüğünü belirten Hilmi Daşdemir, seçime kadar Murat Kurum'un bu farkı kapatıp öne geçeceğini söyledi. İşte Optimar anketinden çarpıcı sonuçlar...
Sizce yerel seçimlerde hangi parti başarılı olacak?
Optimar anketinde katılımcılara "Sizce yerel seçimlerde hangi partinin daha başarılı olacağını düşünüyorsunuz:" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 52.6'sı AK Parti cevabı verirken, yüzde 26.2'si CHP cevabı verdi. DEM Parti başarılı olacak diyenler yüzde 4.6, MHP yüzde 2.3, eniden Refah Partisi yüzde 1.1, Zafer Partisi diyenler yüzde 1.1, İYİ Parti yüzde 0.4 çıktı.
İstanbul seçimi ülke siyaseti için değişim getirir mi?
Optimar anketinde "Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ülke siyaseti üzerinde ne derece etkili olacak?" sorusuna da cevap arandı. Ankete katılanların yüzde 33.3'ü 'çok etkili' cevabı verirken yüzde 29'u 'etkili', yüzde 26'sı da 'orta etkili' olacak cevabı verdi. Yüzde 11.8'i de İstanbul seçim sonuçlarının ülke siyasetine etki etmeyeceğini söyledi.
İYİ Parti ve DEM'in desteği olmadan İmamoğlu kazanabilir mi?
Optimar anketine katılanlara "Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti ve DEM Parti'den en azından bir tanesinin desteği olmadan seçimi kazanabileceğine inanıyor musunuz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 33.5'i "evet kazanır" derken, yüzde 61.7'si 'hayır kazanamaz" cevabı verdi. Yüzde 4.8 ise fikir belirtmedi.