Son seçimi bilen Optimar'ın İstanbul anketi çıktı! Canlı yayında Hadi Özışık'a açıkladı

31 Mart seçimlerine doğru giderken anket firmaları da bir bir anketlerini açıklamaya başladı. Son 14-28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son İstanbul anketinin sonuçlarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan kadar önde göründüğünü belirten Hilmi Daşdemir, seçime kadar Murat Kurum'un bu farkı kapatıp öne geçeceğini söyledi. İşte Optimar anketinden çarpıcı sonuçlar...

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