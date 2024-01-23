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İran’da Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan gösterici idam edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İran’da Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan gösterici idam edildi

İRAN'da Mahsa Amini gösterilerinde bir polis memurunu öldürmekten ve çeşitli suçlardan idama mahkum edilen Muhammed Kubadlu’nun cezası infaz edildi.

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İran'da 2022’de düzenlenen Mahsa Amini gösterileriyle bağlantılı idam kararları uygulanmaya devam ediyor. Gösterilere katılan Muhammed Kubadlu, bir polis memurunu öldürmek, yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak ve devlete karşı savaş açmak suçlarından bugün idam edildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, “Muhammed Kubadlu, geçtiğimiz yıl ülkede yaşanan olaylarda 5 güvenlik gücünün yaralanması ve Ferid Kerempur Hosneved adlı bir güvenlik gücünün öldürülmesine ilişkin davada Tahran birinci ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu. Yüksek mahkeme tarafından teyit edilen idam kararı bu sabah uygulandı” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın Tahran eyaletine bağlı Robatkerim ilçesinde 21 Eylül 2022’de gösterilere katılan Muhammed Kubadlu, kamu malına zarar vermek ve eylemleri kışkırtmak gibi suçlamalardan gözaltına alınmıştı. Yapılan duruşmalarda Kubadlu'nun suçunu itiraf ettiği ifadelerinin devlet televizyonunda yayınlanmasının ardından 29 Ekim 2022’de idama mahkum edilmişti.

7 kişi idam edilmişti

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmış, gösteriler başlamıştı. Yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılan 10'dan fazla kişinin idam cezasına çarptırıldığı ülkede, daha önce 7 kişi idam edilmişti.

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