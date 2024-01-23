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AK Partili belediyeden yüzde 120'lik rekor zam! En düşük işçi maaşı kaç TL oldu?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Partili belediyeden yüzde 120'lik rekor zam! En düşük işçi maaşı kaç TL oldu?

KIRIKKALE'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, en düşük belediye işçi maaşının 40 bin lira olduğunu açıkladı.

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Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, zam oranını yüzde 120 yaptıklarını ifade ederek, en düşük işçi maaşının 40 bin lira olduğunu söyledi.

2019 yılında belediye başkanlığı görevine başladığında kamu ve özel sektöre 43 milyon lira borç ödediklerini anlatan Başkan Tekin, ilçeye hizmet etmenin yanı sıra personelinin de ekonomik olarak mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bütçe planlamasıyla yapılabilecek en iyi iyileştirmeleri yaptıklarını ifade eden başkan Tekin, "Daha önce de bu şekilde 16 bin lira net ekstralarla 20 bin liraya ulaştırmıştık. Şimdi de 672 lira olan günlük yevmiye tutarını taleplerinde üzerinde bin 500 liraya çıkartarak yüzde 120 zam yaptık, böylelikle aylık işçi maaşını 40 bin liraya yükselterek, rekor bir zama imza atmış olduk. Dün olduğu gibi bugünde personelimizin yanındayız, yarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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