Araçla takla attı, telefonla yakınlarını arayıp espri yaptı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracıyla dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü o anları "hiçbir şey yokmuş" gibi telefonda anlatırken, arkadaşı o anları gülerek kayda aldı.

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Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücüsü kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı yakınlarına telefon açtı. Kazayı yapan sürücü yakınlarına "araçta hiçbir şey yok" gibi anlatırken, o anları gören arkadaşı, hem kayda aldı hem de gülerek izledi.