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Kilis’te depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası sürüyor

Kilis’te depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar yükselmeye devam ediyor. Kentte afetzedeler için merkez ve ilçelerde bin 854 konutun, Musabeyli ilçesinde ise 19 köy evinin inşaat çalışmaları yüzde 90 seviyesine ulaştı.

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ise 19 köy evinin inşaat çalışmaları yüzde 90 seviyesine ulaştı.
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde ağır hasar meydana geldi. Depremden etkilene kentler arasında yer alan sınır ili Kilis’te depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına kalıcı konutlar inşa ediliyor. Toplamda bin 854 konuttan oluşan depremzede kalıcı konutlarının dış cephelerinin yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanırken, depremzede vatandaşlara Mart ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

“Mart ayında teslim edeceğiz”
Yapımı devam eden 19 adet köy evinin çalışmalarında sona geldiğini belirterek Mart ayında teslimatlarının yapılacağını söyleyen Deprem Konutları İnşaat Mühendisi Utku Ünal, “Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Delifakı Karadut kırsal mahallesindeyiz. Burada 19 adet köy evi yapıyoruz. Mart ayında inşallah köy evlerimizi bitirerek teslim edeceğiz. Depremzedelerimiz güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayacaklar. Bunun için gereken neyse hızlı bir şekilde tamamlayarak Mart ayında teslim edeceğiz” dedi.

“Depreme tam dayanıklı tam güvenilir evler yapıyoruz”
TOKİ konutlarının depreme dayanıklılığı hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Utku Ünal, “Evlerimizin giriş kapıları tam güvenlikli çelik kapıdır. Dış cephe de 8 santim taş yönü mantolama var. Çatımızda ise kiremit altı şiltemiz var, izolasyon anlamında çok güvenli ve ısı kaybı olmayan binalar tasarlandı. Ayrıca C30 kalitesinde donatısı da yoğun olan depreme tam dayanıklı, tam güvenilir evler yapıyoruz. Bu evlerde artık aileler depreme dayanıklı güzel huzurlu mutlu bir şekilde yaşamış olacaklar. En kısa zamanda da teslimatımızı yaparak onların burada mutlu şekilde yaşamalarını görmek istiyoruz” diye konuştu.

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