İstanbul'da Başak Demirtaş sürprizi DEM Parti kulislerinden sızdı! CHP'ye Selahattin Demirtaş şoku!

Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığını düşünebileceğini açıklaması gündem oldu. BBC Türkçe’ye konuşan DEM Parti kaynakları, Selahattin Demirtaş’ın İstanbul’da partinin kendi adayıyla yarışması fikrini parti yönetimine ilettiğini açıkladı.

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DEM Parti’de, CHP ile yürütülen seçim işbirliğinin de bu hafta karara bağlanacağı da aktarılıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti, kendi adaylarıyla yarışacağı doğu ve güneydoğu illerinde önseçim sürecini tamamlayıp, adaylarını netleştirdi.

Batı illerindeyse seçim işbirliğine kapıları açık tutan ve bu çerçevede CHP ile görüşmeler başlatan DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağı, hem iktidar hem de muhalefet açısından kritik önemde.

CHP ile yürütülen seçim işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşıldığı süreçte, Başak Demirtaş’ın gazeteci İrfan Aktan’a yaptığı “İstanbul adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” açıklaması gündeme damgasını vurdu.

‘Demirtaş kendi adayımızla yarışma fikrini iletti’

BBC Türkçe’ye konuşan bir parti yöneticisi, Selahattin Demirtaş’ın Batı’da da kendi adaylarını çıkarması düşüncesinde olduğunu, bu görüşünü partiye de ilettiğine dikkat çekti.

O nedenle, parti içinde Başak Demirtaş’ın adaylık açıklamasının, partinin İstanbul’da kendi adayını çıkarmasına dönük bir hamle olabileceği yorumu yapılıyor.

Selahattin Demirtaş’ın tabandaki etkisine dikkat çeken parti kaynakları, Başak Demirtaş’ın açıklamasının İstanbul’daki seçim işbirliği ve adayın kimliği konusunda zorlayıcı etkileri olacağını ifade ediyorlar.

Partinin aday çıkarmaması halinde, Başak Demirtaş faktörü nedeniyle tabanın büyük tepki gösterebileceği, aday çıkarma kararı durumunda da üzerinde uzlaşılacağı düşünülen birçok adayın yeniden gözden geçirilmek durumunda kalınacağı ifade ediliyor.

‘Tartışmayı Başak Demirtaş’tan bağımsız yürüteceğiz’

Başak Demirtaş’ın güçlü ve önemli bir figür olduğu, bu talebinin “görmezden gelinemeyeceğini” dile getiren bazı parti yöneticileri, parti kurullarında yapılacak değerlendirmelerde nihai kararın verileceğine işaret ediyorlar:

“Biz tartışmayı kesinlikle Başak Demirtaş’tan bağımsız yürüteceğiz ve politik, toplumsal zemin neyi öngörüyorsa, o çerçevede hareket edeceğiz.

“O yüzden o zorlayıcı faktör olarak durabilir. Aday çıkartmadığımızda bunun nedenini kamuoyuna izah edebiliriz.

“Aday çıkarma kararı verirsek de bu adayın Başak Demirtaş olup olmayacağına parti kurulları karar verir.”

BBC Türkçe’ye konuşan bir parti yöneticisi, “Parti kurulları Başak Demirtaş gibi bir figür varken, başka bir isme karar verebilir mi?” sorusuna ise “Aday havuzumuzda, ondan daha güçlü figürler var. Demirtaş’tan güçlü bir figür adaylaştırılabilir, ama daha düşük bir profil olmaz” yanıtını veriyor.