Çiftlik Bank Tosuncuk'u cezaevinde ne olmuş öyle! Yerim KYK’dan, halim emeklilerden iyi

Çiftlik Bank uygulamasıyla milyonlarca liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinde bir deri bir kemiğe döndü! Cezaevinden ilk röportajını veren Tosuncuk, cezaevinin KYK yurtlarından, halinin de emeklilerin halinden daha iyi olduğunu söyledi. Mehmet Aydın, serbest kalırsa Mars'a gideceğini ya da e-ticaret işi yapacağını söyledi.

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Oluşturduğu "Çiftlik Bank" uygulamasıyla milyonluk vurgun yaparak cezaevine giren "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, cezaevine girdikten sonra ilk kez konuştu. "Çiftlik Bank" CEO'su Aydın, avukatı aracılığıyla bir mektup gönderdi, yeni halinin fotoğrafını paylaştı. Aydın, Odatv'de yer alan röportajda, serbest kalırsa Mars'a gideceğini ya da e-ticaret işi yapacağını söyledi.

En büyük pişmanlığım evlenmek oldu

Aydın, gönderdiği mektupta, yüzlerce en büyük pişmanlığının evlenmek olduğunu söyledi. Kurduğu saadet zincirinin adı için "Keşke Çiftlik Bank koymasaydım" diyen Aydın, "Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil" ifadelerini kullandı.

İki katlı koğuşta tek başına...

Mektupta, 2 katlı koğuşta tek başına kaldığını, imkanlarının çok iyi olduğunu belirten Aydın, spor yapıp 30 kilo verdiğini aktardı. Aydın, şunları söyledi: "29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan, iyi güneş alan bir odam var."

Yemekler KYK yurtlarından bin kat iyi

"Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. Yemekler 3 öğün şeklinde KYK yurtlarına kıyasla bin kat iyidir. Kurum tarafından veriliyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum."

Emeklilerin haline kıyasla çok iyiyim

"Haberlerde halkın çektiği açlığı evine et girmeyen, elektriği, suyu, doğal gazı kesilen, soğukta yatan, aç yatan öğrenci yurtlarında bizim yediğimiz yemekten daha kötüsünü yiyip zehirlenenler, parası olmadığı için tedavi olamayan amcalarımız, teyzelerimiz, katkı payı diye 3 kuruşluk emekli maaşı aldığı ilaçlara giden emeklilerin haline kıyasla çok şükür iyiyim. Biraz nispet yapar gibi oldu ama keşke devlet bu imkanları dışarıdayken de sağlayabilse o zaman belki de bu kadar insan buraya düşmez."