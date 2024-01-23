Cübbeli Ahmet Hoca'dan Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline bomba yorum

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına bağlanan Cübbeli Ahmet Hoca, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada Başak Demirtaş'ın olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili bomba yorum yaptı.

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Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tv100 yayınına bağlandı. Yerel seçimlere ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Biz cumhur ittifakı'nın yanındayız"

Hacır'ın "Siz en son seçimde, 2019 seçimlerinde İmamoğlu-Binali Yıldırım yarışırken demiştiniz ki “Ben Binali Yıldırım’ı destekliyorum.” Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur’un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur’un uygun olduğunu görüyorum." cevabını verdi.

"Başak Demirtaş'ın adaylığına iyi bakıyoruz çünkü Ekrem İmamoğlu kaybeder"

Yarkadaş'ın "Siz Sayın Başak Demirtaş’ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise Cübbeli Ahmet Hoca "Çok iyi bakıyorum." yanıtını verdi. Yarkadaş'ın "Neden?" sorusunu ise Cübbeli Ahmet Hoca "Ekrem Bey kaybeder diye." diyerek yanıtladı.