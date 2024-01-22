İçişleri Bakanlığı'ndan APP plaka uyarısı! Hapis ve para cezası yolda

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.

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Yayımlanan Resmi Gazete verisine göre 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre plakalara karekod zorunluluğu getirildi.

1 Ocak itibariyle tescillenen araçlarda uygulanması zorunlu koşullanan kurala uymayanlara büyük cezai yaptırımlar uygulanacak.

Bakanlıktan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtildi.

Cezalar yolda

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklamada şunlar kaydedildi:

Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen trafik kurallarına uyalım.