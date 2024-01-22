Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Esenevler Mahallesi'nde belirlenen ikametlere 46 ekip, 132 personel ve 5 dedektör köpeğin de katılımıyla, özel harekat polisi destekli baskın düzenlendi.
Yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucuu maddelr ve 4 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı, aranan 1 şüpheli de yakalandı.