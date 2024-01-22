İYİ Parti, Ankara adayını Cengiz Topel Yıldırım olarak belirledi

Siyaset kulislerine düşen son bilgilere göre İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.

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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak konusu olurken siyaset kulisleri hareketlendi. Kulislere göre İYİ Parti, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı Ankara için aday gösterdi.

Akşener ve Yıldırım uzlaştı

Kulislerden edinilen bilgiye göre, aday adaylarının isimleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda geçtiğimiz hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Genel Başkanı Meral Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağladı.

Çarşamba günü kamuoyuna tanıtılacak

Bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak da görev yapan Yıldırım'ın, 24 Ocak Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.