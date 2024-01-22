Yunan medyasından Türkiye'nin savunma gücüne övgü

Yunanistan’ın önde gelen televizyon kanallarından biri olan Skai TV'de, Türkiye’nin savunma sanayiinde yaptığı atılımlar masaya yatırıldı. Deniz ve hava kuvvetlerindeki projeler sayıldı, hepsinin yerli üretim olduğunun altı çizildi; "Türkiye'nin gücü gözardı edilemez." denildi.

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Yunanistan’ın Skai televizyon kanalındaki sabah programında Türk savunma sanayiinin yerli ve milli ürünlerine övgüler yağdı; "Türkler savunma alanında atılım yapıyor, büyük projeler planlıyor." denildi.

Savunma alanında atılımlar yapan Türkiye'nin büyük projeler planladığı vurgulandı, hepsinin yerli üretim olduğunun altı çizildi.

Skai Televizyonu yorumcusu Manolis Kostidis, Türkiye’nin donanmanın yanı sıra hava kuvvetleri için de projeler hazırladığını hatırlattı, “Belki F-35 almıyorlar ama yüzlerce SİHA ve KAAN’a sahip olduklarını unutmayalım.” dedi.

Programda Türkiye'nin insansız hava aracı ile denizaltı ürettiği de anlatıldı, bütün bunlar üst üste konduğunda Türkiye'nin gücünün gözardı edilemeyeceği vurgulandı.

Programda Türkiye'nin atılımları arasında ilk Türk astronotun uzaya gittiği de hatırlatıldı.

KAYNAK: TRT Haber