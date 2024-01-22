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Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 24 Ocak Çarşamba günü tamamlayacak.

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