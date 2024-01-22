Esenyurt'ta dehşet! Bıçaklı saldırgan önüne geleni bıçakladı! 9 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir şahıs, önüne geleni bıçakladı. Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan tarafından bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı." diye konuştu. Bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansırken, polis ekipleri saldırganın peşine düştü.

Abone ol

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Şaka yapar gibi geldi"

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış"

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.

Dehşet anları kamerada: