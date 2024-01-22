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Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: Kaleci müthişti...

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Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: Kaleci müthişti...

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından yorumlarda bulunan Aynur Aydın'a Galatasaray taraftarı yoğun tepki gösterdi.

Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: Kaleci müthişti...

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'a Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. 

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Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: Kaleci müthişti...

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında aldığı galibiyet sonrası sosyal medya hesabından birçok yorum paylaşan Aydın'ın sözleri gündem oldu.

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Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: Kaleci müthişti...

Maçın ardından konuşan Aynur Aydın, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi" dedi. 

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Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: Kaleci müthişti...

Aynur Aydın'ın bu yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

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