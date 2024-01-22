Aynur Aydın'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı: Kaleci müthişti...
|
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından yorumlarda bulunan Aynur Aydın'a Galatasaray taraftarı yoğun tepki gösterdi.
Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'a Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
115
Galatasaray'ın Trabzonspor maçında aldığı galibiyet sonrası sosyal medya hesabından birçok yorum paylaşan Aydın'ın sözleri gündem oldu.
215
Maçın ardından konuşan Aynur Aydın, "Averajı yükselttiniz güzel oyun. Kaleci müthişti hiç elini uzatmak bile istemedi" dedi.
315
Aynur Aydın'ın bu yorumu sonrası Galatasaraylı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.
415