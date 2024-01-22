Benzine kallavi zam geliyor! 22 Ocak 2024 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Otogaz ve motorine gelen zamların ardından benzine de zam geliyor. Araç sahipleri dikkat... Yarın gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira zam yapılacak...Abone ol
Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor. Benzin zammı için tarih belli oldu.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den (yarın gece yarısı) itibaren geçerli olacak.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 36,78 TL
Motorin fiyatı: 40,12 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 36,87 TL
Motorin fiyatı: 40,23 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,50 TL
Motorin fiyatı: 40,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,69 TL
Motorin fiyatı: 41,10 TL