Benzine kallavi zam geliyor! 22 Ocak 2024 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Otogaz ve motorine gelen zamların ardından benzine de zam geliyor. Araç sahipleri dikkat... Yarın gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira zam yapılacak...

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Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor. Benzin zammı için tarih belli oldu.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den (yarın gece yarısı) itibaren geçerli olacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin fiyatı: 40,12 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 40,23 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,50 TL

Motorin fiyatı: 40,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,69 TL

Motorin fiyatı: 41,10 TL