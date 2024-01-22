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Çanakkale’de firar etti Karabük’te yakalandı!

Çanakkale’de firar etti Karabük’te yakalandı!

Çanakkale Cezaevinden firar eden ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli Karabük’te yakalandı.

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Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği personellerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Çanakkale’de girdiği cezaevinden firar ettiği ve hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı bulunan S.G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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