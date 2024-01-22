Ve uzayda ilk canlı görüşme! Erdoğan, ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yoluyla görüştü.

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Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. Uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdi

Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. Bu kapsamda ilk bağlantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alper Gezeravcı arasındaki görüşmeden satır başları şu şekilde:

"En uygun aday sendin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gezeravcı'yı, "Şu an Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği bir pilot olarak bu görevi için en uygun aday sendin. Fakat bu kez pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin. Zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın." diyerek cevapladı.

Erdoğan'ın, "Dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor?" sorusuna Gezeravcı şu şekilde cevapladı;

"UUİ'deki ortamı dünyadan ayıran en önemli fark yer çekiminin mikro düzeyde olması. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Örneğin burada normalde tüm vücudumuzda yayılması gereken kan vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Basınç değişikliği nedeniyle görme bozuklukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları etkileri ve daha pek çoğunu anlamak ve önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyorlar. Ben de burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum."

"İnsanlı ilk uzay misyonumuz bilime önemli katkılarda bulunacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Böylelikle bilim litaratürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları katkı sağlamış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı.

Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek.

Erdoğan: Görevini tamamlayıp yer yüzüne ay yıldızlı bayrağımızla dönmeni temenni ediyorum