BIST 8.060
DOLAR 30,24
EURO 32,97
ALTIN 1.970,03
HABER /  GÜNCEL

EKK sonrası yeni açıklama geldi: Yapısal reformlar hayata geçirilecek

EKK sonrası yeni açıklama geldi: Yapısal reformlar hayata geçirilecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi.

Abone ol

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Buna göre, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır." denildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplandı. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Buna göre, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır." denildi.
.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı!
Ankara'da 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Basketbol maçında kavga çıktı! Bir oyuncu yaralandı!
Basketbol maçında kavga çıktı! Bir oyuncu yaralandı!
ORC Araştırma'dan en son İstanbul anketi! İmamoğlu mu Kurum mu? Yeniden Refah'a büyük şok...
ORC Araştırma'dan en son İstanbul anketi! İmamoğlu mu Kurum mu? Yeniden Refah'a büyük şok...
Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı
Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası, İzmir'de başladı
Tarihi Babür Camisi Hindu tapınağına çevrildi, açılışı Başbakan Modi yaptı
Tarihi Babür Camisi Hindu tapınağına çevrildi, açılışı Başbakan Modi yaptı
Dokuz kafa darbesiyle eski sevgilisini darp eden sanığın yargılanması başladı
Dokuz kafa darbesiyle eski sevgilisini darp eden sanığın yargılanması başladı
Yiyen yarım saat sonra ölebiliyor! Zehirli balon balığı Marmara'ya akın etti
Yiyen yarım saat sonra ölebiliyor! Zehirli balon balığı Marmara'ya akın etti
Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti
Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti
'Hamas bebekleri öldürdü' iddiasını İsrailli yerleşimciler yalanladı
'Hamas bebekleri öldürdü' iddiasını İsrailli yerleşimciler yalanladı
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Parti'ye net ret: Kaldırımda bile yürümem
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Parti'ye net ret: Kaldırımda bile yürümem
Kayseri Havalimanının yeni terminal binası yapımında son aşamaya gelindi
Kayseri Havalimanının yeni terminal binası yapımında son aşamaya gelindi