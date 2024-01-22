EKK sonrası yeni açıklama geldi: Yapısal reformlar hayata geçirilecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Buna göre, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplandı. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Buna göre, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır." denildi.

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